В Орле ловко обчистили гражданина Нигерии

25.6.2020 | 17:52 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Житель Орла злоупотребил доверием иностранца.

Дело о «международной» краже денег рассмотрел Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал ранее несудимый житель областного центра. Он обворовал иностранца, с которым водил дружбу.

Как следует из материалов дела, в декабре прошлого года орловец пригласил к себе в гости двух граждан Нигерии, с которыми был знаком. Уже глубокой ночью он попросил у одного из гостей айфон – дескать, хотел посмотреть установленные на нем мобильные приложения.

Не заподозривший подвоха нигериец дал свой мобильник хозяину квартиры, после чего вместе с приятелем отправился в другую комнату. Орловец же зря время не терял. Из всех просмотренных им приложений наибольшее его внимание привлек мобильный банк.

Злоумышленник сумел войти в него, после чего перевел на свой собственный счет с банковских карт своего гостя 55 тысяч рублей. В суде он полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд признал его виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год. Осужденного обязали не менять место своего жительства без согласования специализированного государственного органа и являться в данный орган на регистрацию два раза в месяц.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования