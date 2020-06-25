В Орле ловко обчистили гражданина Нигерии

Житель Орла злоупотребил доверием иностранца.

Дело о «международной» краже денег рассмотрел Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал ранее несудимый житель областного центра. Он обворовал иностранца, с которым водил дружбу.

Как следует из материалов дела, в декабре прошлого года орловец пригласил к себе в гости двух граждан Нигерии, с которыми был знаком. Уже глубокой ночью он попросил у одного из гостей айфон – дескать, хотел посмотреть установленные на нем мобильные приложения.

Не заподозривший подвоха нигериец дал свой мобильник хозяину квартиры, после чего вместе с приятелем отправился в другую комнату. Орловец же зря время не терял. Из всех просмотренных им приложений наибольшее его внимание привлек мобильный банк.

Злоумышленник сумел войти в него, после чего перевел на свой собственный счет с банковских карт своего гостя 55 тысяч рублей. В суде он полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд признал его виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год. Осужденного обязали не менять место своего жительства без согласования специализированного государственного органа и являться в данный орган на регистрацию два раза в месяц.

ИА «Орелград»