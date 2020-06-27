Орловчанка нашла в мусоре мобильник и пожалела, что взяла его

27.6.2020 | 11:49 Новости, Общество

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Женщина отправилась под суд из-за находки, которой могло и не быть.

Любопытное уголовное дело о краже рассмотрел суд Советского района города Орла. Перед ним предстала женщина, которая трудилась в мусоросортировочном комплексе на улице Итальянской, в непосредственной близости от мусорного полигона. Первый шаг к совершению преступления на работе она и совершила.

Как следует из материалов дела, женщина разбирала мусор на сортировочной ленте. Среди прочих отходов она неожиданно увидела мобильный телефон. Позже выяснилось, что хозяйка потеряла мобильник при неустановленных обстоятельствах.

О находке работница своему руководству не сообщила. Мобильник она прикарманила и отнесла к себе домой. Уже дома она включила телефон и зашла в приложение «Мобильный банк». На счету хозяйки было чуть более 35 тысяч рублей. Злоумышленница решила похитить часть денег.

Всего она совершила три денежных перевода. Двумя переводами по 100 рублей она пополнила счета двух телефонов. Кроме того, 5000 рублей перевела на карту своей матери. Словом, общая сумма похищенного составила 5200 рублей. За это на женщину завели уголовное дело.

Отпираться она не стала и полностью признала вину. С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к уплате штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кстати, следствие квалифицировало ее действия как тяжкое преступление. Но суд это исправил и изменил категорию с тяжкого на преступление средней тяжести.

ИА «Орелград»

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