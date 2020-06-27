Орловского «свидетеля Иеговы» освободят из колонии

Курский суд заменил орловскому иеговисту реальный срок заключения на штраф.

Подробности сообщило издание «Коммерсант». Согласно его сведениям, Льговский районный суд Курской области изменил приговор последователю религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской – прим. «Орелград») гражданину Дании Деннису Кристенсену.

Ему предстояло отбывать в заключении еще почти два года. Но эту часть срока курский суд заменил на штраф в размере 400 тысяч рублей. Если решение не будет никем обжаловано и вступит в законную силу, то датчанин, «прославившийся» именно в Орле, сможет выйти на свободу уже в ближайшие дни.

Напомним, Кристенсен был задержан в Орле сотрудниками УФСБ еще в 2017 году. В феврале 2019 года Железнодорожный райсуд признал его виновным в руководстве местной ячейкой «Свидетелей Иеговы». Датчанин получил 6 лет лишения свободы за «активные действия организационного характера». Как установил суд, он «организовывал выступления и богослужения, распространял экстремистскую литературу и собирал финансирование под видом пожертвований».

Сам подсудимый и его защита настаивали на том, что в его действиях не было экстремизма. Наказание Кристенсен отбывает в льговской ИК №3. В счет приговора ему были зачтены дни, проведенные им в орловском СИЗО.

ИА «Орелград»