В Орле девушка-стажер взяла кассу

27.6.2020 | 10:12 Новости, Общество

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Жительница Орла попала под суд за непомерную алчность.

Советский районный суд города Орла рассмотрел в особом порядке материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы за две совершенные ею кражи. В первом случае преступление она совершила, находясь на рабочем месте. Как следует из материалов дела, девушка устроилась стажером продавца в магазин общественного питания.

В октябре прошлого года она трудилась в вечернюю смену. Девушка знала, что в кассе накопилась значительная, по ее меркам, сумма денег, и решила их похитить. Она выждала момент, когда продавщица, у которой она стажировалась, вышла на улицу.

Оставшись без наблюдения, девушка подошла к кассе и открыла ее при помощи ключа, который продавщица непредусмотрительно оставила в замке. Добычей воровки стали 13600 рублей выручки. Забрав деньги, стажерка из магазина сбежала.

Во втором случае девушку признали виновной в краже ювелирных изделий общей стоимостью более 22 тысяч рублей из квартиры, «в которой она находилась на законных основаниях». Девушку пригласил в гости ее приятель. Когда он отвлекся, она залезла в шкаф и опустошила стоявшую там шкатулку, унеся с собой несколько золотых колец.

Вину орловчанка признала в полном объеме. По совокупности преступлений ее наказали 300 часами обязательных работ. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск владельца украденных ювелирных изделий. Девушку обязали выплатить ему стоимость похищенного.

ИА «Орелград»

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