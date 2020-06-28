Минтруда конфиденциально опросит орловских работодателей

Руководителей предприятий и организаций призвали принять участие в опросе.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, онлайн-опрос по заданию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводит ВНИИ труда. Он предназначен, в первую очередь, для руководителей предприятий, однако заполнить анкету может и другой сотрудник.

Опрос необходим для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования или профессионального обучения.

«Результаты будут использованы для оценки текущей ситуации с потребностью в квалифицированных кадрах, необходимостью организовать профессиональное обучение по востребованным профессиям, должностям и специальностям, — пояснили в управлении труда и занятости. — Организатор опроса гарантирует обеспечение полной конфиденциальности полученной от работодателей информации, которая будет использована в обобщенном виде».

Опрос будет проводиться до 10 июля 2020 года. Подробности можно узнать на официальном сайте областной службы занятости. Кстати, на сегодняшний день в ее базе данных насчитывается 5,3 тысячи вакантных должностей и рабочих мест, предоставленных работодателями региона.

«Несмотря на все трудности, предприятиям удается создавать новые рабочие места, за первый квартал в экономику региона введено 353 таковых, 109 из них в Мценске и Мценском районе, — сообщили в управлении. — Наибольшую потребность в кадрах испытывают организации здравоохранения, предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, сферы торговли, строительства. Наибольшим спросом пользуются врачи, медсестры, водители, трактористы, продавцы, слесари, инженеры и подсобные рабочие».

ИА «Орелград»