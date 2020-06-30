Отравившейся в «ЖарПицце» семье присудили почти 200 тысяч рублей

Орловская семья отравилась, отведав пиццу и жареную курицу в городском кафе.

Суд Советского района постановил выплатить орловской семье солидную компенсацию за последствия ужина в кафе. Муж, жена и двое их детей отравились после посещения «ЖарПиццы» в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе. Теперь руководитель точки общепита должен возместить им моральный вред и материальные потери.

Семья отправилась в кафе 5 января этого года, рассказали в пресс-службе суда. Ели пиццу и куриные ножки фри. А через некоторое время у всех появились симптомы отравления, правда, разной степени. Дочке стало настолько плохо, что ее пришлось госпитализировать в НКМЦ им. З.И. Круглой. Остальные члены семьи лечились дома. Как выявила позже проверка Роспотребнадзора, в кафе не соблюдали санитарные требования, а также не контролировали качество фритюра.

Мать отравившихся детей обратилась в суд. Она потребовала взыскать с руководителя кафе стоимость купленных лекарств, утраченный заработок и компенсацию морального вреда.

Суд вынес решение, согласно которому ИП Хлебнова А.Н. должен выплатить пострадавшей семье 3000 рублей за лекарства, утраченный заработок в размере почти 60 000 рублей, а также 100 000 компенсации морального вреда.

Еще порядка 80 000 рублей Хлебнову придется заплатить за то, что он не захотел добровольно удовлетворить требования отравившихся посетителей кафе, рассказали в суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИА «Орелград»