В Орловскую область привезли 10 новых машин скорой помощи

Правительство России помогает регионам в борьбе с коронавирусом.

Сегодня, 30 июня, на площади Ленина в Орле медикам вручали ключи от новых автомобилей скорой помощи. Машины поступили в регион по распоряжению федерального правительства.

Как пояснили в пресс-службе областного Совета, машины будут работать в Орловской областной больнице, НКМЦ им З. И. Круглой и орловской станции скорой помощи. По два автомобиля отправятся во Мценскую и Ливенскую ЦРБ. В комплектацию машин входит все для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких.

— Я хотел бы искренне поблагодарить правительство Российской Федерации, всех, кто приложил усилия, чтобы новая техника оказалась в Орловской области. Это существенный вклад в дело сохранения жизни и здоровья наших граждан, — сказал на церемонии вручения ключей спикер областного Совета Леонид Музалевский. — Уверен, что автотранспорт заступит на «боевое дежурство» незамедлительно.

Депутат областного Совета, главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин рассказал, что до сих пор в Ливнах не было машин скорой помощи класса «С». Оснащение новой скорой позволяет начать реанимационные мероприятия еще по дороге к больнице, что весьма актуально для районов.

ИА «Орелград»