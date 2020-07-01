Орловец заподозрил невесту в измене и угодил под суд

Молодой человек слишком бурно выразил свои эмоции, за что был наказан.

Суд Северного района города Орла рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленном в отношении местного жителя. Из материалов дела следует, что молодой человек «нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу».

Выразилось это в том, что несколько дней назад он пришел к своей знакомой и выяснял с ней отношения весьма эмоционально. Происходило это днем. Молодой человек находился на лестничной площадке, которая считается общественным местом, и выражался грубой нецензурной бранью в адрес некой гражданки. При этом «на неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал».

Когда молодого человека доставили в суд, свою вину в совершении административного правонарушения он признал. И пояснил, что девушка является его невестой. Жених хотел выяснить с ней отношения «в связи с его подозрением невесты в неверности». Правонарушитель признал, что был слишком эмоционален и ругался нецензурно.

Его признали виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам). Суд наказал его административным штрафом в размере 700 рублей.

ИА «Орелград»