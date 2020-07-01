Орловских рыбаков будут штрафовать за каждую лишнюю щуку

Прокуратура напомнила орловцам об ограничениях на рыбалке.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура напомнила жителям региона об ограничении объема выловленных водных биологических ресурсов в водоемах общего пользования Орловской области. Речь идет о любительской рыбалке. Надзорное ведомство разъяснило основные требования.

Они регламентированы «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными приказом Минсельхоза России. Этим документом установлены суточные нормы вылова так называемых водных биоресурсов.

В Орловской области для каждого рыбака-любителя установлены следующие ограничения по ловле: судака – 3 экземпляра, щуки – 5, сома пресноводного – 1, рака – 30, малька и живца — 50 экземпляров, а мотыля – 0,2 кг.

«В то же время суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), не должна превышать 5 кг либо 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг, — говорится в сообщении природоохранной прокуратуры. — При превышении суммарной суточной нормы добычи водных биоресурсов их вылов прекращается».

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан варьируется от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой. Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч.

ИА «Орелград»