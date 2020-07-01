Поправки в Конституцию поддержали 74% россиян — данные 1% протоколов

1.7.2020 | 15:12 Важное, Новости, Политика

Читайте нас в Telegram

Центризбирком объявил о предварительном принятии поправок

Центризбирком подсчитал 1% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. «За» проголосовали 74,18%, против — 24,69%, сообщило ведомство.

Это данные на основе Дальнего Востока, где голосование закончилось. В Орловской области и европейской части России голосование продолжается. На 12 часов с учетом недели предварительного голосования свой выбор сделали 67,7% избирателей, следует из опубликованных данных. Худшая явка — в Заводском районе Орла (43,22%), лучшая — в Колпнянском районе (93,68%).

  • Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.
  • В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования