Поправки в Конституцию поддержали 74% россиян — данные 1% протоколов

Центризбирком объявил о предварительном принятии поправок

Центризбирком подсчитал 1% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. «За» проголосовали 74,18%, против — 24,69%, сообщило ведомство.

Это данные на основе Дальнего Востока, где голосование закончилось. В Орловской области и европейской части России голосование продолжается. На 12 часов с учетом недели предварительного голосования свой выбор сделали 67,7% избирателей, следует из опубликованных данных. Худшая явка — в Заводском районе Орла (43,22%), лучшая — в Колпнянском районе (93,68%).

Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»