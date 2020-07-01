Зарплата одновременно выросла и сократилась в Орле

1.7.2020 | 15:20 Новости, Экономика

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Номинальная и реальная зарплата орловцев оказались разными вещами.

Орелстат обнародовал сведения о заработной плате в крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. Согласно приведенным сведениям, средняя номинальная зарплата, начисленная за апрель 2020 года, составила 30635 рублей.

Она сократилась по сравнению с мартом 2020 года на 0,5 процента. Однако по сравнению с апрелем предыдущего года она увеличилась на 5,7 процента. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем 2019 года на 2,4 процента.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, — говорится в сообщении Орелстата. — В финансовой и страховой деятельности она составляет 51054 рублей, государственном управлении – 41182, транспортировке и хранении – 36652, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 36868, обрабатывающих производствах – 30426, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 31177, в области здравоохранения и социальных услуг – 26282, оптовой и розничной торговле – 27753, строительстве – 27789, образовании – 25127, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 25604 рубля».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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