В Орле вскрыли нарушения при закупках на полмиллиарда рублей

2.7.2020 | 14:20 Новости, Экономика

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Количество вскрытых нарушений немногим не достигло двух сотен.

В 2019 году в областной столице было выявлено 183 нарушения при проведении муниципальных закупок и закупок юридическими лицами. Об этом в своем итоговом отчете сообщила городская Контрольно-счетная палата. Согласно ее данным, нарушения выявлены на сумму 513,1 миллиона . рублей, что составляет 10,9 процента от общего объема выявленных в прошлом году нарушений (4,713 миллиарда рублей).

Так, 163 нарушения на 478,5 миллиона рублей были вскрыты аудиторами при проверках исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Остальное пришлось на проверки юрлиц.

КСП составила перечень типичных нарушений. Так, при закупках для муниципальных нужд встречалось их искусственное дробление на более мелкие закупки. Аудиторы считают, что делалось это с целью избежать использования конкурентных способов определения победителя.

Установление начальной (максимальной) цены контракта нередко проводилось на основании коммерческих предложений исполнителей, не обладающих опытом оказания таких услуг. Более того, у «экспертов», к которым обращались чиновники, зачастую не было расчета цен и объемов услуг, необходимых для исполнения контрактов.

В КСП указали и на тот факт, что многие работники контрактной службы не имеют высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок. В проектах муниципальных контрактов, а впоследствии и в самих контрактах встречались неправильно установленные размеры штрафов.

В ряде случаев муниципальные контракты были заключены без необходимого финансового обеспечения, а при исполнении контрактов нарушались их условия. При этом контроль за подрядчиками, судя по выводам КСП, оставляет желать лучшего.

Что касается закупок «отдельными юридическими лицами», то 25 процентов договоров были заключены с единственным поставщиком, хотя, как говорят в КСП, эти закупки «должны быть осуществлены конкурентными способами».

ИА «Орелград»

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