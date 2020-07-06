Орловца обвинили в попытке сжечь свою семью

Обвиняемому в покушении на убийство продлен срок содержания под стражей.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, речь идет о жителе города Орла, который был задержан в мае 2020 года. Следственные органы обвиняют его в покушении на убийство, причем жертв преступника могло быть очень много.

По версии следствия, он поджег частный дом, в котором находились его бывшая жена и дочь, а также родители и дедушка бывшей жены. К счастью, замысел преступника сорвали сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия. Они потушили огонь, который к моменту их приезда охватил стену веранды.

Как считает следствие, свой замысел обвиняемый не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. В суде добавили, что молодой человек также подозревается в угрозе убийством бывшей жене и ее отцу.

В мае после задержания суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку срок этого заключения подходит к концу, следствие просило о его продлении. Ходатайство было удовлетворено: подозреваемого оставили под стражей еще на один месяц.

Принимая такое решение, суд учел целый ряд обстоятельств. В частности, потерпевшие по-прежнему опасаются расправы со стороны обвиняемого. Были учтены и данные о его личности. Есть основания полагать, что он, злоупотребляя спиртными напитками, которые провоцируют его на агрессивное поведение, и находясь на свободе, может совершить новое преступление в отношении потерпевших.

«Кроме того, осознавая тяжесть инкриминируемого ему деяния, не имея устойчивых социальных связей, источника дохода, может скрыться от следствия и суда, — пояснили в пресс-службе. — Новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости изменения избранной в отношении обвиняемого меры пресечения, в том числе по состоянию здоровья, либо ее отмены не установлено».

ИА «Орелград»