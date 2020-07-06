Под Орлом водитель погиб в ДТП на «встречке»

6.7.2020 | 12:57 Новости, Происшествия

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Смертельная авария произошла на одной из улиц Болхова.

В субботу, 4 июля в Болхове произошло смертельное ДТП. Около 8.00 «Нива Шевроле» под управлением 68-летнего водителя столкнулась с ВАЗ-2115, который ехал ему на встречу. От удара 46-летний водитель ВАЗа погиб на месте.

Как пояснили в УГИБДД, трагедия произошла в районе дома №72 по улице Первомайской.

Также сообщается, что водитель «Нивы» и 22-летний пассажир «пятнашки» получили травмы. Потребовалась ли им госпитализация, неизвестно.

ИА «Орелград»

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