Из-за гибели мальчика под Орлом могут наказать чиновников

Они не установили на местных водоемах таблички «Купаться запрещено».

Прокуратура области проверила обстоятельства трагедии в селе Постниково Урицкого района, где 6 июля утонул 13-летний мальчик. В число потенциальных виновных в гибели ребенка записали местных чиновников.

Как уже писал «Орелград», мальчик приехал к водоему с семьей. В какой-то момент ребенок зашел в воду так глубоко, что сам выбраться уже не смог. Взрослые вытащили его из воды, пытались оказать первую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Доследственную проверку по факты гибели ребенка начали в СКР по Орловской области. А в прокуратуре уже установили, что в трагедии могут быть косвенно виновны местные чиновники. Так, в ходе своей проверки представители надзорного ведомства обратили внимание на то, что данный водоем не разрешен для купания.

— На территории Урицкого района имеется один муниципальный пляж в д. Большое Сотниково, который включен в реестр мест массового отдыха граждан у воды, — отмечают в ведомстве. — Купание на других водных объектах, расположенных на территории Урицкого района, запрещено.

Чиновники администрации Урицкого района должны были установить на берегах всех местных водоем специальные таблички, информирующие о запрете купания. Из-за отсутствия запрещающих знаков надзорное ведомство внесло представление главе района. И пообещало проследить, как он выполнит изложенные в нем требования. Также прокуроры намерены проконтролировать ход доследственной проверки, которую ведет СК.

ИА «Орелград»