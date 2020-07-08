К орловскому ЗАГСу выстроилась огромная очередь

8.7.2020 | 9:22 Новости, Общество

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Учреждение возобновило работу без записи.

В орловском ЗАГСе, которые возобновил работу после снятия коронавирусных ограничений, собралась большая очередь из желающих получить необходимые справки. Об этом рассказала ОГТРК.

В первый день работы с посетителями сюда пришли и те, кто прежде записался на прием на этот день, и люди в порядке живой очереди. Началась неразбериха.

Специалисты ЗАГС прогнозируют, что такое может происходить еще день–два. Поэтому орловцам рекомендуют обращаться за справками не только в городской ЗАГС, расположенный в здании мэрии, но и в областное управление на Ломоносова, 6.

ИА «Орелград»

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