К орловскому ЗАГСу выстроилась огромная очередь

Учреждение возобновило работу без записи.

В орловском ЗАГСе, которые возобновил работу после снятия коронавирусных ограничений, собралась большая очередь из желающих получить необходимые справки. Об этом рассказала ОГТРК.

В первый день работы с посетителями сюда пришли и те, кто прежде записался на прием на этот день, и люди в порядке живой очереди. Началась неразбериха.

Специалисты ЗАГС прогнозируют, что такое может происходить еще день–два. Поэтому орловцам рекомендуют обращаться за справками не только в городской ЗАГС, расположенный в здании мэрии, но и в областное управление на Ломоносова, 6.

ИА «Орелград»