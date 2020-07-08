Названы первые резиденты ОЭЗ «Орел»

Особая экономическая зона на Орловщине пока будет чисто аграрной, а не многопрофильной, как ожидалось.

Особая экономическая зона «Орел» во Мценском районе обрела первых двух резидентов. Ими стали компании, работающие в аграрной сфере. Это ООО «Агрос» (зарегистрировано во Мценском районе в 2001 году) и «РК-премикс» (зарегистрирована во Мценске в мае 2019 года). Подробности проектов резидентов ОЭЗ рассказал «Коммерсант».

Сообщается, что «Агрос» планирует войти в ОЭЗ «Орел» с проектом предприятия по переработке зерна пшеницы, ячменя и подсолнечника с механизированным складом зерновых. А «РК-премикс» планирует создать производство кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. Другие подробности обоих проектов пока неизвестны.

«Коммерсант» приводит мнение главного аналитика «Алоры» Алексея Антонова, который полагает, что вход в ОЭЗ двух первых резидентов из сельского хозяйства может повлиять на формирование ее профиля как агропромышленного. Хотя изначально власти заявляли, что эта ОЭЗ станет многопрофильной, включит компании из сфер приборостроения и электроники, машиностроения и металлообработки, фармацевтики.

— Рассчитывать на мультипрофильность резидентов достаточно сложно. Именно аграрный профиль для орловской ОЭЗ выглядит наиболее логичным и органичным с точки зрения привлечения резидентов, — считает аналитик.

Ссылаясь на информацию от корпорации развития Орловской области, СМИ пишет, что объем вложений в оба проекта суммарно составит порядка 1 млрд руб. На предприятиях создадут около 100 рабочих мест.

ОЭЗ «Орел» была создана на территории Мценского района в октябре 2019 года. Власти обещали, что к 2028 году объем инвестиций превысит 9,2 млрд руб.

ИА «Орелград»