В Орле поздравили семьи, прожившие вместе десятки лет

В День любви, семьи и верности депутаты областного Совета пришли в гости к тем, кто успел справить золотые и бриллиантовые свадьбы.

8 июля, в День семьи, любви и верности, депутаты облсовета с тортами и праздничными наборами пришли в гости к орловским супругам, успевшим отпраздновать «драгоценные» юбилеи совместной жизни. Поздравляли крепкие ячейки общества спикер заксобрания Леонид Музалевский, а также его заместители Михаил Вдовин и Геннадий Сафонов, депутат Ирина Гоцакова, члены консультативного Совета ветеранов при региональном парламенте.

Первыми гостей принимала семья Евгения и Людмилы Гоголевских. Их брак длится 50 лет.

— Людмила Гоголевская всю жизнь посвятила спорту и детям. В настоящее время она работает тренером в детской спортивной школе № 3, имеет почетное звание «Отличник народного просвещения», воспитала 30 мастеров спорта по гимнастике и акробатике, свыше 100 кандидатов в мастера спорта СССР и России. Со спортом связана и жизнь Е. Гоголевского. Отличник физической культуры и спорта СССР, ветеран спорта России. В 2011 году был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры», — рассказали в пресс-службе заксобрания.

Поздравления от имени депутатов регионального парламента также принимали семьи Николая и Антонины Кутузовых, Виктора Копытова и Валентины Винцевич, Игоря и Нины Щербиных, Василия и Натальи Сваловых, Александра и Светланы Гераськовых, Александра и Анны Зюгановых. Каждый из них прожил в браке не один десяток лет. Многие уже отметили золотую и бриллиантовую свадьбы.

— Прочная семья — главная ценность в жизни каждого из нас. В семье мы черпаем силы, вдохновение, ради своих близких работаем и живем. Я от всей души желаю, чтобы семья для всех была неисчерпаемым источником любви, добра энергии! Ведь именно в семье формируются нравственные и культурные ценности, которые всю жизнь служат нам духовной опорой, — сказал председатель облсовета Леонид Музалевский.

8 июля Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. По легенде Петр и Феврония умерли в один день — 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. В 1547 году были причислены к лику святых. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

ИА «Орелград»