Отчисленный орловский студент признал себя мошенником

Обращен к исполнению приговор в отношении жителя Новосиля.

Как сообщает Новосильский районный суд, местный житель признал себя виновным в рамках рассмотрения уголовного дела о мошенничестве с социальными выплатами. Его обвинили в хищении денежных средств в крупном размере «путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат».

В суде пояснили, что в 2015 году подсудимому была назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. Выплачиваться она должна была только в период его обучения по очной форме. Также ему была установлена доплата к пенсии до величины прожиточного минимума в Орловской области. Кроме того, в 2017 году ему выдали единовременную денежную выплату.

При оформлении льгот молодого человека предупредили, что в случае прекращения обучения он обязан об этом сообщить. Но только сейчас выяснилось, что подсудимый еще в апреле 2016 года на основании личного заявления был отчислен из числа студентов. От чиновников он этот факт скрыл, и ему продолжали ежемесячно перечислять социальные выплаты.

Следствие и суд подсчитали, что таким образом экс-студент похитил бюджетные денежные средства в сумме около 324 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, с мошенника взыскан ущерб, причиненный бюджету РФ. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»