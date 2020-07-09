В Орле произошло 14 ДТП с мотоциклами

В авариях с мотоциклами пострадали двое несовершеннолетних.

Сотрудники орловской Госавтоинспекции приступили к проведению профилактической операции «Мотоцикл». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. В ходе операции инспекторы будут не только выявлять нарушения мотоциклистами Правил дорожного движения, но и проводить с ними профилактические беседы. В частности, объяснять необходимость использования защитной экипировки и соблюдения мер безопасности.

Весомым аргументом станет статистика. Согласно ей в текущем году в Орлее было зарегистрировано 14 ДТП с участием мотоциклистов. В этих авариях пострадали двое несовершеннолетних. В УГИБДД подчеркивают, что, как правило, при таких ДТП мотоциклисты и их пассажиры получают очень тяжелые травмы. Нередко аварии происходят по вине самих мотоциклистов.

Сообщается, что для предупреждения ДТП, произошедших по вине водителей двухколесного транспорта, сотрудники Госавтоинспекции и усилили комплекс профилактических мероприятий. Особое внимание они уделяют юным водителям, севшим за руль не только мотоцикла, но и мопеда. Бывает, что на городские улицы они выскакивают на свой страх и риск.

«Полицейские призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, — говорится в сообщении УГИБДД. — В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения».

ИА «Орелград»