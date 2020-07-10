Экс-главе «Союза женщин Орловской области» Тамаре Котиковой исполнилось 90 лет

С юбилеем общественницу поздравил Леонид Музалевский

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил с 90-летием Почётного гражданина Орловской области Тамару Котикову. 10 июля ей исполнилось 90 лет.

Котикова начала трудовую деятельность в колхозе, затем стала первым секретарем РК КПСС Хотынецкого района. После она возглавила управление соцзащиты региона, а в 1965 году стала депутатом заксобрания области.

«В эти годы Тамара Котикова активно занималась вопросами воспитания подрастающего поколения, оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям, защиты прав и интересов детей в неблагополучных семьях, повышения роли женщин в общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни», — рассказали в облсовете.

В 1994 году Котикова возглавила «Союз женщин Орловской области». При ней в регионе появились городские и районные женсоветы, а также «первички» в компаниях. В 2003 году по инициативе Котиковой начал проводиться конкурс «Женщина-директор года».

«Тамара Григорьевна относится к людям, которыми Орловщина, безусловно, гордится. В какой бы сфере она не работала, её вклад, гражданская позиция, энергия, энтузиазм становились наглядным примером не только для коллег, но и для всех, с кем сводила её жизнь. Я желаю Тамаре Григорьевне крепкого здоровья, благополучия, как можно дольше оставаться такой же энергичной и также щедро делиться своим опытом», — сказал Музалевский.

Он вручил Котиковой почетную грамоту облсовета, а также почетную грамоту от вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

ИА «Орелград»