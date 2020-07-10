«Квадра» хочет вложить в теплосети Орла 3 млрд рублей

10.7.2020 | 16:54 Новости, Общество

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Компания планирует получить в концессию ряд объектов в областном центре.

ПАО «Квадра» хочет взять в концессию теплосети Орла и готова вложить в проект 3 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор «Квадры» Семен Сазонов на видеоконференции с губернатором Андреем Клычковым.

О каких именно объектах идет речь, пока не разглашается. В пресс-службе «Квадры» лишь уточнили, что концессия может стать перспективой для «дальнейшей совместной работы по повышению надежности и эффективности теплоснабжения региона».

«Коммерсант» приводит мнение экспертов о том, что такое соглашение может быть заключено сроком примерно на 15 лет. Издание напоминает, что в январе 2020 года горсовет Орла утвердил перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Речь идет о трех нежилых зданиях, шести котельных и 994 метрах теплосетей на улицах Трудовых резервов и Часовой. Зимой в мэрии Орла рассказали СМИ, что управление муниципального имущества и землепользования запросило стоимость услуг по техническому обследованию теплосетей, в том числе для того, чтобы определить, какова степень их износа.

ИА «Орелград»

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