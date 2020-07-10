Медосмотры в орловских поликлиниках могут возобновить с 20 июля

10.7.2020 | 12:13 Новости, Общество

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На эту же дату запланировали открытие дневных стационаров.

Возобновление работы дневных стационаров и медосмотров населения в медучреждениях Орловской области планируется на 20 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Обязательным условием приема пациентов на госпитализацию и медосмотры станет отсутствие у них коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, как именно будут проверять здоровье пациентов: возьмут ли у них тест, прежде чем положить в стационар, либо человек должен сам доказать, что он не болен.

Уже известно, что в одну палату стационара будут класть не более двух пациентов. А сами стационары станут работать в две смены.
Пациенты и медики в ходе медкомиссии или в стационаре должны будут использовать средства защиты. Все помещения обещают регулярно дезинфицировать.

ИА «Орелград»

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