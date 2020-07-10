Орловские приставы исправят ошибки при помощи «горячей линии»

Приставы начали принимать сообщения о совпадении персональных данных.

Управление ФССП России по Орловской области организовало работу телефонной «горячей линии» по вопросам совпадения персональных данных граждан в исполнительном производстве. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, «горячая линия» поможет исправить ошибки, допущенные при идентификации должников. Дело в том, что в таковые по ошибке могут записать человека, у которого долгов нет. Вся его беда заключается в том, что должником является, например, его полный тезка.

«Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, — пояснили в УФССП. — В случае установления такого факта, во избежание применения мер принудительного исполнения, гражданам следует обратиться по номеру телефона «горячей линии» (4862) 72-13-65».

Звонки от граждан приставы будут принимать ежедневно. Одного лишь телефонного обращения недостаточно. Также потребуется представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина, – копию паспорта, СНИЛС и ИНН. После этого, если ошибка будет установлена, пристав-исполнитель отменит все наложенные ограничения.

«В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств», — заверили в УФССП.

ИА «Орелград»