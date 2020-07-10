В РАНХиГС опровергли отставку Меркулова, которую он сам подтвердил

10.7.2020 | 18:56 Новости, Образование, Политика

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Ничего не понятно, но очень интересно

В пресс-службе федерального РАНХиГС опровергли информацию об уходе Павла Меркулова с поста ректора орловского филиала академии. Ранее источник «Орелграда» сообщил, что экс-сенатор возглавит Орловский госуниверситет экономики и торговли (ОГУЭТ). Сам Меркулов подтвердил эту информацию, заявив, что ему «предложили возглавить доблестный вуз в Орловской области, необходимо его поднять на небывалые высоты».

Однако в главной структуре РАНХиГС, судя по всему, не в курсе планов Меркулова.

«В Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС не планируется смена руководителя», — сообщили «Орелграду» в пресс-службе РАНХиГС.

Павел Меркулов возглавил Среднерусский институт управления в 2014 году. В 1999–2001 годах он был заместителем губернатора Орловской области, затем до 2004 года являлся членом Совета Федерации. Позже вернулся на пост первого вице-губернатора региона.

В 2007 году Меркулов стал депутатом орловского облсовета. Переизбравшись в 2011 году, в 2016 году экс-сенатор сложил полномочия. В 2009–2013 годах Меркулов был директором филиала «Газпром газораспределения» в Орловской области.

ИА «Орелград»

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