В Орле женщину ограбили возле дверей гипермаркета

Грабитель напал на женщину около 13 часов дня.

Обстоятельства происшествия были восстановлены в судебном заседании. Процесс прошел в суде Северного района. Там было рассмотрено уголовное дело о грабеже, в котором был обвинен ранее судимый местный житель. Как сообщили в пресс-службе Северного райсуда, подсудимый свою вину признал полностью.

Он пояснил, что 8 августа 2018 года примерно в 12 часов 45 минут возле гипермаркета «Линия-2» вырвал у незнакомой ему женщины сумочку и скрылся с нею. В сумочке находились кошелек, в котором было 5300 рублей наличными, две банковские карты, документы и мобильный телефон стоимостью около 14 тысяч рублей.

Чуть позже возле того же гипермаркета грабитель продал мобильник случайному прохожему. Последний отдал преступнику за аппарат 6 тысяч рублей. Правда, долго пользоваться он им не смог. Вскоре к покупателю пришли сотрудники полиции и изъяли у него украденный телефон. Показания этого свидетеля подтвердили вину подсудимого.

Грабитель, согласно заключению эксперта, по своему психическому состоянию социальной опасности не представлял и в принудительных мерах медицинского характера не нуждался. Правда, у него обнаружили признаки смешанного расстройства личности. Но эксперт пришел к выводу, что это не мешало ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судебная коллегия Орловского областного суда оставила этот приговор без изменения, хотя осужденный подавал жалобу и просил о смягчении наказания.

ИА «Орелград»