Возле «Европы» в «Зареченском» построят еще четыре многоэтажки

13.7.2020 | 13:43 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Через месяц в мэрии Орла пройдут публичные слушания на эту тему.

Пустырь, расположенный возле гипермаркета «Европа» в микрорайоне «Зареченский», могут застроить многоэтажными жилыми домами. Об этом рассказала группа ВКонтакте «Новостройки Орла».

По информации паблика, сейчас пустующий участок принадлежит группе компаний «Промресурс» — владельцу торговой сети «Европа». Строительство жилых домов будет стеснено защитными зонами двух автозаправок и котельной.

Тем не менее, сообщается, что застройщик намерен возвести здесь четыре 16-этажных дома, один из которых предполагает наличие встроенного детского сада на 60 мест.

Также проект подразумевает появление нового проезда между бульваром Молодежи и Карачевским шоссе. Это позволит организовать дополнительный выезд из микрорайона.

Параллельно со строительством многоэтажек планируется возвести пристройку к школе №51. Ранее на свободной территории хотели разбить сквер.

Проект должен пройти процедуру публичных слушаний. Они назначены на 12 августа 2020 года, в 16:00, в большом зале администрации Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования