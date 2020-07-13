Возле «Европы» в «Зареченском» построят еще четыре многоэтажки

Через месяц в мэрии Орла пройдут публичные слушания на эту тему.

Пустырь, расположенный возле гипермаркета «Европа» в микрорайоне «Зареченский», могут застроить многоэтажными жилыми домами. Об этом рассказала группа ВКонтакте «Новостройки Орла».

По информации паблика, сейчас пустующий участок принадлежит группе компаний «Промресурс» — владельцу торговой сети «Европа». Строительство жилых домов будет стеснено защитными зонами двух автозаправок и котельной.

Тем не менее, сообщается, что застройщик намерен возвести здесь четыре 16-этажных дома, один из которых предполагает наличие встроенного детского сада на 60 мест.

Также проект подразумевает появление нового проезда между бульваром Молодежи и Карачевским шоссе. Это позволит организовать дополнительный выезд из микрорайона.

Параллельно со строительством многоэтажек планируется возвести пристройку к школе №51. Ранее на свободной территории хотели разбить сквер.

Проект должен пройти процедуру публичных слушаний. Они назначены на 12 августа 2020 года, в 16:00, в большом зале администрации Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1).

ИА «Орелград»