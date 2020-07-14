Режим ограничений из-за коронавируса в Орловской области продлен до 31 июля

Губернатор Клычков отменил шествие «Бессмертного полка» и продлил масочный режим.

Режим ограничений, введенный из-за пандемии коронавируса, в Орловской области продлен до конца июля. Об этом в эфире в соцсети вечером 13 июля рассказал губернатор Андрей Клычков. В регионе остается обязательным ношение защитных масок в общественных местах, отменены все массовые мероприятия.

В том числе не состоится запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка». По словам Клычкова, провести его мешает неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В Орловской области ежедневно регистрируют более 40 новых заболевших коронавирусом.

Торжественные мероприятия к 5 августа пока отменять не планируют. Но Клычков подчеркнул, что все будет зависеть дальнейшего от развития ситуации с заболеваемостью в регионе.

ИА «Орелград»