В Орле нашли еще три подпольных казино

Силовики задержали шестерых человек, которые создали незаконные игровые зоны.

В Орле выявили три подпольных казино, рассказали в пресс-службе регионального СКР. Шестеро орловцев, причастных к их созданию, уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемые вели свою преступную деятельность с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Ставки принимали в трех разных помещениях в Орле. В каких районах города они были расположены, не уточняется.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, пояснили в пресс-службе ведомства. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»