В Орле рассказали, почему ливневки не справляются с водой

Прочистка ливневых колодцев дает мало толку, систему надо менять, уверены чиновники.

Чиновники, заплатившие больше 10 млн рублей за прочистку ливневок, теперь говорят о том, что в Орле необходимо полностью менять сети ливневой канализации. Трубы не справляются с большим объемом дождевой воды, потому что при строительстве были рассчитаны на меньшую мощность. Такие пояснения дал представитель УКХ Орла Артем Патов в эфире ОГТРК.

Этой весной и в начале лета в Орле прочистили три километра сетей, рассказал Патов. Всего в 2019 и начале 2020 года мэрия отдала подрядчикам за обслуживание городских ливневок 10,5 млн рублей.

Но, оказывается, эти деньги решить проблему не в состоянии. И чиновники это понимают. По мнению Патова, решать ситуацию следует кардинально.

— Необходимо перекладывать полностью сети по городу Орлу. Не по всем улицам, но необходимо увеличивать диаметр трубопровода и увеличивать количество дождеприемников, и тогда ливневки будут справляться, — заявил представитель УКХ.

ИА «Орелград»