Под Орлом дорожный конфликт закончился убийством

15.7.2020 | 14:39 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

В споре на обочине один из оппонентов получил смертельные травмы.

Свердловский суд рассмотрит уголовное дело чересчур вспыльчивого водителя. В споре на обочине он решил доказать другому участнику дорожного движения, что тот не прав, с помощью кулаков. И – убил оппонента.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел на обочине трассы Орел–Тамбов. Обвиняемый и его жертва ранее не были знакомы. Обстоятельства их спора не уточняются, известно лишь, что один из мужчин обвинил второго в создании аварийной ситуации. И подкрепил свои доводы несколькими ударами кулаком по голове. От них пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Теперь вспыльчивому водителю грозит срок по статье об умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина может провести за решеткой до 15 лет.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования