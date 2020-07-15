Под Орлом дорожный конфликт закончился убийством

В споре на обочине один из оппонентов получил смертельные травмы.

Свердловский суд рассмотрит уголовное дело чересчур вспыльчивого водителя. В споре на обочине он решил доказать другому участнику дорожного движения, что тот не прав, с помощью кулаков. И – убил оппонента.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел на обочине трассы Орел–Тамбов. Обвиняемый и его жертва ранее не были знакомы. Обстоятельства их спора не уточняются, известно лишь, что один из мужчин обвинил второго в создании аварийной ситуации. И подкрепил свои доводы несколькими ударами кулаком по голове. От них пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Теперь вспыльчивому водителю грозит срок по статье об умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина может провести за решеткой до 15 лет.

ИА «Орелград»