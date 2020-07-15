В Орле пик общественных работ пришелся на пандемию COVID-19

Почти две сотни орловцев получили направления на оплачиваемые работы.

В Орловской области с начала этого года участие в оплачиваемых общественных работах приняли уже 182 человека. Причем почти 160 из них получили соответствующие направления от областной службы занятости, начиная с марта. То есть пик «общественного» трудоустройства пришелся на период самых жестких ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оплачиваемые общественные работы – это вид временной занятости безработных и ищущих работу граждан, — пояснили в управлении труда и занятости Орловской области. — В период такой занятости есть возможность продолжать искать постоянную работу, получая при этом зарплату, пусть небольшую, но реальную. А если при этом безработный не снят у учета, у него еще имеется и материальная поддержка от центра занятости. Для тяжелого жизненного периода — совсем неплохо».

В ведомстве пояснили, что уже достаточно большое количество предприятий и организаций заключили с районными центрами занятости населения соответствующие договоры. Например, в их рамках в эти дни безработных в Орле принимают на оплачиваемые общественные работы в колл-центр «Комфортел», почтовые отделения, «Спецавтобазу по санитарной очистке», городскую централизованную хозяйственную службу учреждений культуры, компании «Рубин» и «Орел», а также на завод «Протон-импульс».

«В эти организации безработные могут трудоустроиться в качестве интервьюеров, операторов связи, почтальонов, сортировщиков и уборщиков производственных и служебных помещений», — пояснили в управлении труда и занятости.

Что касается муниципальных районов региона, то там общественников в основном трудоустраивают местные администрации, муниципальные предприятия и агрофирмы. Например, как раз сейчас набор подсобных рабочих ведут Дмитровский пенькозавод, малоархангельское сельхозпредприятие «Ленинское» и администрация городского поселения Знаменка.

ИА «Орелград»