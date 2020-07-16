Орловчанка записала пин-код на карточке и поплатилась

16.7.2020 | 15:21 Новости, Происшествия

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Кавалер украл ее банковскую карту во время совместной прогулки.

Жительница Орла лишилась сбережений с банковского счета. Как выяснилось, деньги украл ее хороший знакомый. А она сама, по сути, вору помогла: пин-код от карточки был написан на ее обороте.

Пропажу карты 37-летняя орловчанка обнаружила, когда на ее телефон пришло сообщение о списании со счета 17 тысяч рублей. Женщина бросилась писать заявление в полицию. Найти преступника удалось довольно быстро. Им оказался хороший знакомый женщины, ранее судимый 41-летний орловец. Он вытащил карточку из сумочки дамы во время совместной прогулки.

— Так как пин-код был записан на карте, обналичить денежные средства злоумышленнику не составило труда, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Подозреваемый вины не отрицает. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2020 год

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