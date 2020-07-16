В Орле отремонтировали каждый четвертый двор

16 из 67 дворовых территорий приняты жильцами и комиссией.

16 из 67 дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год, приняты комиссией и жильцами. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Речь идет о дворах по набережной Дубровинского, 88; улице Фомина, 12; переулку Гористому, 14; ул. Старо-Московской, 4; переулку Комсомольскому, 24; улице Комсомольской, 137 и 139 (объединенный двор); Комсомольской, 249 и 356; улице Планерной, 52; улице Салтыкова-Щедрина, 37а; переулку Ягодному, 13; улице Спивака, 16а и 18а (объединенный двор); ул. Игнатова, 35 и ул. Матвеева, 33 (объединенный двор).

Еще на 33 территориях работы ведутся активными темпами. Сообщается, что 10 из них полностью заасфальтированы и готовятся к сдаче. Это дворы по улице Дмитрия Блынского, 2; Московскому шоссе, 163а и 165; улице Советской, 11; Старо-Московскому шоссе, 5; улице Черепичной, 12; улице Гуртьева, 16; улице Игнатова, 25 и 27; улице Тургенева, 16.

— Асфальтовое покрытие на девяти из этих объектов успешно прошло лабораторные испытания КУ ОО «Орелгосзаказчик», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В каком состоянии остальные объекты и ведутся ли на них работы, не сообщается.

ИА «Орелград»