В Орле появились первые стобалльники

16.7.2020 | 16:59 Новости, Образование

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Областная госкомиссия объявила результаты трех первых экзаменов.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в Орловской области утверждены результаты первых ЕГЭ: по литературе, информатике и ИКТ, а также географии. Напомним, они прошли 3 июля 2020 года. Результаты утвердила государственная экзаменационная комиссия Орловской области.

Согласно им в регионе появились первые стобалльники. Только на ЕГЭ по литературе максимально возможный результат показали 15 выпускников. А в целом по итогам этого экзамена треть участников набрали более 80 баллов.

Экзамен по географии сдавали 45 участников и все они показали положительные результаты. Правда, стобалльников здесь нет. Максимальный результат — 87 баллов — набрал выпускник лицея № 32 города Орла Владимир Девиченко. Что касается ЕГЭ по информатике и ИКТ, то каждый пятый участник набрал более 80 баллов, а четыре выпускника получили по 100 баллов.

«Итоги первых экзаменов показывают, что переход на дистанционное обучение и эпидемиологическая ситуация не повлияли на качество образовательной подготовки обучающихся. Положительная динамика результатов свидетельствует об их росте», — считает председатель государственной экзаменационной комиссии, глава областного департамента образования Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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