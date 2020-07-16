В Орле появились первые стобалльники

Областная госкомиссия объявила результаты трех первых экзаменов.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в Орловской области утверждены результаты первых ЕГЭ: по литературе, информатике и ИКТ, а также географии. Напомним, они прошли 3 июля 2020 года. Результаты утвердила государственная экзаменационная комиссия Орловской области.

Согласно им в регионе появились первые стобалльники. Только на ЕГЭ по литературе максимально возможный результат показали 15 выпускников. А в целом по итогам этого экзамена треть участников набрали более 80 баллов.

Экзамен по географии сдавали 45 участников и все они показали положительные результаты. Правда, стобалльников здесь нет. Максимальный результат — 87 баллов — набрал выпускник лицея № 32 города Орла Владимир Девиченко. Что касается ЕГЭ по информатике и ИКТ, то каждый пятый участник набрал более 80 баллов, а четыре выпускника получили по 100 баллов.

«Итоги первых экзаменов показывают, что переход на дистанционное обучение и эпидемиологическая ситуация не повлияли на качество образовательной подготовки обучающихся. Положительная динамика результатов свидетельствует об их росте», — считает председатель государственной экзаменационной комиссии, глава областного департамента образования Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»