В Орловской области три человека погибли из-за уставших водителей

Областная полиция призвала водителей к строгому соблюдению режима отдыха.

В Орловской области в текущем году было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, одной из причин которых стало нарушение водителями режима отдыха. В результате этих аварий три человека погибли, а шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Такие тревожные данные представила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ведомстве подчеркнули, что с наступлением летнего сезона в Орловской области значительно возросло количество транзитных автомобилей. Многие едут через регион на юг, чтобы провести там отпуск. Нередко водители торопятся и проводят за рулем больше времени, чем положено. Результатом усталости может стать авария. Водитель рискует уснуть за рулем, кроме того, у него притупляется внимательность. Поэтому в УМВД говорят о возросшем риске «осложнения дорожно-транспортной обстановки на междугородних трассах».

В связи с этим сотрудники областной Госавтоинспекции призвали водителей, следующих на дальние расстояния, к строгому соблюдению Правил дорожного движения и режима отдыха. В ГИБДД отмечают, что те водители, которые спят не менее 7-9 часов в сутки, попадают в аварии гораздо реже, чем те, которые предпочитают очень долго бодрствовать за рулем.

«Во избежание аварийно-опасных ситуаций гражданам, следующими на дальние расстояния, полицейские рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2-3 часа, — говорят в пресс-службе УМВД. — При таком режиме находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов».

Кроме того, рекомендуется использовать навигационные системы для оценки дорожной обстановки и времени пути.

ИА «Орелград»