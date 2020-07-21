Борьба с чумой обойдется областному бюджету в миллионы рублей

Власти региона определились с финансированием античумной программы.

Правительство Орловской области внесло коррективы в программу развития государственной ветеринарной службы. Она состоит из двух подпрограмм. Одна из них предусматривает проведение мероприятий по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории региона. Как следует из отредактированного паспорта программы, на эти мероприятия из областного бюджета планируется выделить 6,274 миллиона рублей.

Основным индикатором достижения поставленной цели определен такой показатель как «обеспечение 100-процентного выполнения ежегодного плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий». Непосредственно с АЧС власти собираются сражаться несколькими способами.

Прежде всего, они обещают укрепить материально-техническую базу государственной ветеринарной службы Орловской области. Программой предусмотрено приобретение дезустановок, автотранспорта и оборудования для мобильных противоэпизоотических отрядов, которые будут работать в очагах заболеваний. Наименования, а также точная стоимость транспорта и оборудования будут определяться по результатам торгов и запросов котировок.

Также в регионе продолжится перевод свиноводческих хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся содержанием, разведением свиней, отнесенных к I и II компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства.

Программа предусматривает осуществление своевременного сбора и утилизации биологических отходов, а также мониторинг, в том числе лабораторный, состояния здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасности продукции на всех этапах ее содержания, производства и оборота.

«Мониторинг на свиноводческих предприятиях, в ЛПХ и К(Ф)Х позволит постоянно контролировать эпизоотическую обстановку по заболеванию на территории Орловской области, — следует из паспорта программы. — Обеспечение мониторинга включает в себя отбор и доставку проб биоматериала от домашних свиней для проведения лабораторно-диагностических исследований на АЧС в ветеринарные лаборатории».

ИА «Орелград»