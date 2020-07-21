Качество жизни в Орловской области ниже, чем в среднем по стране

Эксперты подготовили очередной рейтинг, оценив регионы по десятку критериев.

Орловская область заняла 50-ю строчку в рейтинге качества жизни населения среди всех российских регионов. По заказу РБК его подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). При среднем балле по РФ 4,66 Орловщина набрала 2,73.

— Аналитики НКР выбрали для оценки регионов десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания, — уточняет РБК. — Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России.

По каждому критерию региону начисляли баллы, которые потом суммировались. Меньше всего баллов – 1,5 – Орловская область набрала по графе «стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения». На 3,2 балла эксперты оценили соотношение средней зарплаты и стоимости одного квадратного метра жилья. Больше всего баллов – 7.00 – Орловщине дало соотношение количества школьников и педагогов.

В лидерах рейтинга оказался Санкт-Петербург с 7 баллами, далее идут Москва (6,10) и Белгородская область (5,64). На последнем месте – Республика Тыва, набравшая -1,79 балла. Аутсайдерами рейтинга по итогам 2019 года также стали Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

ИА «Орелград»