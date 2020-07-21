Орловские приставы перечислили детям 48 миллионов рублей

21.7.2020 | 19:00 Новости, Общество

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Деньги сотрудники службы «нашли» у нерадивых родителей.

В текущем году в Орловской области приставами-исполнителями было принудительно взыскано у должников по алиментам и перечислено в пользу несовершеннолетних детей более 48 миллионов рублей. Такие данные предоставила пресс-служба регионального управления ФССП России.

В ведомстве подчеркнули, что это одно из приоритетных направлений работы приставов. Количество нерадивых родителей, забывших о своем «финансовом» долге перед детьми, впечатляет. По данным УФССП, в первом полугодии 2020 года у судебных приставов региона находилось 6127 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.

Впрочем, в последние годы отмечена позитивная тенденция. Количество оконченных алиментных производств постепенно снижается. Так, на 1 июля 2020 года в остатке у приставов значилось 4698 таких производств, что на 172 меньше, чем годом ранее, и на 395 производств меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Вероятно, помогает именно применение мер принудительного взыскания, тем более что законом их определено несколько. Например, в этом году в отношении орловских алиментщиков было вынесено более 3000 постановлений о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, 1035 должников были ограничены в праве на управление транспортными средствами.

«За неуплату алиментов в течении 2-х месяцев и более 357 должников по алиментам были привлечены по протоколам судебных приставов к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ, — рассказали в управлении ФССП. — В отношении 163 должников по алиментам дознавателями службы судебных приставов были возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ (за невыплату алиментов после их привлечения к административной ответственности)».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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