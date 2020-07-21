Прокуратура проверит выплаты работникам орловского Дома ребенка

21.7.2020 | 9:08 Новости, Общество

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Сотрудники учреждения ранее пожаловались, что им недоплачивают за работу во время пандемии коронавируса.

Прокуратура Орловской области проверит, как именно начисляют зарплату сотрудникам Дома ребенка в областном центре. Если будет установлено, что права работников и правда нарушены, надзорное ведомство пообещало принять меры.

Как ранее сообщали «Истоки», нянечки, медсестры и педагоги Дома ребенка пожаловались, что из-за пандемии вынуждены работать вахтами: две недели на дежурстве, шесть дома, при этом, по их мнению, им начисляют меньше денег, чем они реально отрабатывают. Пока их обращения «на верх» оставались без ответа.

— Прокуратурой будут проверены соблюдение требований законодательства при начислении соответствующих выплат работникам специализированного учреждения,  а также их фактическая выплата, — рассказали в пресс-службе ведомства. — При выявлении нарушений прав указанных граждан будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования.

ИА «Орелград»

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