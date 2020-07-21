Прокуратура проверит выплаты работникам орловского Дома ребенка

Сотрудники учреждения ранее пожаловались, что им недоплачивают за работу во время пандемии коронавируса.

Прокуратура Орловской области проверит, как именно начисляют зарплату сотрудникам Дома ребенка в областном центре. Если будет установлено, что права работников и правда нарушены, надзорное ведомство пообещало принять меры.

Как ранее сообщали «Истоки», нянечки, медсестры и педагоги Дома ребенка пожаловались, что из-за пандемии вынуждены работать вахтами: две недели на дежурстве, шесть дома, при этом, по их мнению, им начисляют меньше денег, чем они реально отрабатывают. Пока их обращения «на верх» оставались без ответа.

— Прокуратурой будут проверены соблюдение требований законодательства при начислении соответствующих выплат работникам специализированного учреждения, а также их фактическая выплата, — рассказали в пресс-службе ведомства. — При выявлении нарушений прав указанных граждан будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования.

ИА «Орелград»