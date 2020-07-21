Прокуроры через суд заставили орловских чиновников расселить аварийный дом

21.7.2020 | 15:31 Новости, Общество

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Вместо того, чтобы дать людям нормальное жилье, мэрия Орла передвигала сроки расселения.

Суд в Орле обязал чиновников переселить жительницу аварийного дома №73 по улице Черкасской в нормальное жилье. Как выяснили прокуроры, вначале этот дом, признанный аварийным в 2013 году, обещали расселить к 2019-му. А потом – передвинули новоселье жителей на 2024 год.

В прокуратуру обратилась возмущенная этим решением чиновников местная жительница. Ее жилищные права оказались нарушены не только тем, что дом «бродил» по разным строкам программ. Оказывается, чиновники, передвигая сроки расселения, еще и «позабыли» обеспечить жителям дома безопасные условия проживания, как положено законом.

В суд отстаивать права женщины пошел представитель прокуратуры. Он подал иск, чтобы заставить администрацию Орла обеспечить орловчанку жилым помещением.

— Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. — Решение районного суда не вступило в законную силу.

Аналогичный иск ведомство подало и в интересах жителя второй квартиры этого дома.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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