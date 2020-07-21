Стали известны подробности «кредитной истории» Клычкова

Очередной кредит область возьмет в виде пяти кредитных линий.

Правительство Орловской области в лице его председателя Андрея Клычкова издало постановление о привлечении очередного банковского займа. Напомним, этот документ заранее был анонсирован пресс-службой губернатора, которая пояснила, что взять в долг планируется более 6,6 миллиарда рублей.

Теперь стали известны подробности этой кредитной истории. Как следует из постановления, деньги будут позаимствованы под процентную ставку не более 5,5 процента годовых со сроком погашения до 365 дней в виде трех невозобновляемых (две с лимитом в размере 1,5 и одна с лимитом в размере 1,437 миллиарда рублей) и двух возобновляемых кредитных линий (с лимитом 1,1 миллиарда рублей каждая). Конкурсным отбором банков займется областной департамент финансов.

Ранее областные власти заявили, что новый кредит будет направлен на погашение предыдущих, более дорогих займов. Разница в процентных ставках по ним должна помочь сократить расходы на обслуживание государственного долга. По данным правительства региона, по итогам первого квартала 2020 года государственный долг Орловской области составил 17,824 миллиарда рублей.

Задолженность по коммерческим кредитам, взятым у банков, на отчетную дату составила 6,587 миллиарда рублей. Всего в реестре насчитывается 12 коммерческих кредитов, однако четыре из них на данный момент являются нулевыми – они были погашены за счет кредитов, взятых недавно областными властями под более низкую ставку.

Отметим, что в настоящий момент процентная ставка по непогашенным регионом банковским кредитам варьируется от 6,4 до 7 процентов годовых. Общая сумма шести бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, составляет 6,237 миллиарда рублей. Ставки по ним варьируются от 0,1 до 1 процента. Кроме того, у Орловской области есть долг по выпущенным облигациям, который составляет 5 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»