Главврач орловской психбольницы успокоил взволнованных вспышкой COVID-19

Руководитель учреждения дал официальный комментарий о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у его пациентов и сотрудников.

Главврач Орловской областной психиатрической больницы Игорь Кочергин назвал «спокойной» ситуацию в подведомственном учреждении. Ранее в СМИ писали о «колоссальной» вспышке коронавируса в психбольнице, из-за которой пришлось закрыть на карантин три корпуса.

— Настроение рабочее, ситуация спокойная, — заявил Кочергин. — Действительно, есть зараженные и среди больных, и среди персонала психиатрической больницы. Но данная ситуация не является критической. После первых фактов было проведено тестирование, как среди сотрудников, так и пациентов. Это помогло выявить новые случаи и предпринять все необходимые меры для недопущения тотального распространения коронавируса. «Подтвержденные» пациенты переведены в другие медицинские учреждения, которые специализируются на лечении COVID-19.

В комментарии Кочергина нет ни одной цифры или даты. Сколько именно людей заразились и когда, не уточняется. Нет ни слова о количестве умерших, если таковые имеются. Ранее Telegram-канал «Орловская медицина» писал о «зашкаливающей летальности» в этом медучреждении.

— В самой психиатрической больнице соблюдаются все необходимые профилактические меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией. Персонал обеспечен СИЗами, проходит обязательную процедуру термоконтроля. Сотрудники, у которых была выявлена повышенная температура или с иными симптомами заболевания, к работе не допускаются. Их доставляют домой и сообщают в поликлинику по месту жительства, — сказал Кочергин.

ИА «Орелград»