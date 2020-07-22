Орловцы чаще других россиян страдают алкогольным психозом

22.7.2020 | 14:07 Новости, Общество

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Минздрав предоставил данные по регионам о болезнях психики на фоне злоупотребления спиртным.

В Орловской области  зафиксирован высокий уровень заболеваемости психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Данные Минздрава по итогам 2019 года приводит RT.

Больше всего больных, страдающих алкогольной зависимостью, обнаружили на Чукотке — 275,9 новых случая на 100 тыс. населения.  Далее идут Ненецкий АО (141,5), Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. Орловщина вошла в ТОП-10 с показателем  93,3 новых случая.

Самый низкий уровень зафиксировали в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).

Всего в 2019 году в России впервые с такими проблемами на учёт встали 70,9 тыс. человек. Это на 5 тыс. меньше, чем годом ранее, пишет СМИ.

ИА «Орелград»

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