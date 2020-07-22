В столкновении трех машин в Орле пострадал ребенок

«Фольксваген» «зажало» между двумя легковушками.

Вчера в Орле на перекрестке в Заводском районе столкнулись три легковушки. «Фольксваген Поло» оказался «зажат» с обеих сторон на перекрестке без светофоров.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, авария произошла 21 июля около 13.00. 40-летняя водитель «Поло» ехала по улице Маяковского со стороны 1-й Посадской в направлении улицы Нормандии Неман.

На нерегулируемом перекрестке около дома № 19 по улице Розы Люксембург женщина допустила столкновение с автомобилем «Грейт Волл» под управлением 62-летнего водителя. Тот двигался по со стороны улицы Комсомольской.

Одновременно «Фольксваген» столкнулся с «Киа Церато» под управлением 57-летнего водителя, который ехал со стороны улицы Гагарина.

В аварии пострадали пассажиры «Фольксвагена» — 4-летний мальчик и 61-летняя женщина. Госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»