Красный мост в Орле хотят отремонтировать за 1,5 млрд рублей

Мэрия снова ищет подрядчика на ремонт моста.

Администрация Орла ищет подрядчика для ремонта Красного моста. Чиновники объявили аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 1 496 865 134,68 рубля.

Заказчиком работ является МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Согласно условиям будущего контракта, работы подрядчика будут оплачивать в три этапа: в 2020 году — 283 млн рублей, в 2021 году – 795, 2 млн рублей, на 2022 год – 418,4 млн рублей.

Аукцион запланирован на 14.00 30 июля. Подать заявки потенциальные подрядчики могут с 22 июля по 30 июля.

Напомним, в коне прошлого года мэрия уже искала подрядчика на ремонт Красного моста. Но тогда аукцион на 1,38 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия желающих зайти на объект.

Проект реконструкции моста за 49 млн рублей разработала питерская компания. Согласно ему, на время ремонта движение по мосту перекроют на 1,5 года.

ИА «Орелград»