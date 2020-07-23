Красный мост в Орле хотят отремонтировать за 1,5 млрд рублей

23.7.2020 | 16:48 Новости, Общество

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Мэрия снова ищет подрядчика на ремонт моста.

Администрация Орла ищет подрядчика для ремонта Красного моста. Чиновники объявили аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 1 496 865 134,68 рубля.

Заказчиком работ является МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Согласно условиям будущего контракта, работы подрядчика будут оплачивать в три этапа: в 2020 году —  283 млн рублей, в 2021  году – 795, 2 млн рублей, на 2022 год – 418,4 млн рублей.

Аукцион запланирован на 14.00 30 июля. Подать заявки потенциальные подрядчики могут с 22 июля по 30 июля.

Напомним, в коне прошлого года мэрия уже искала подрядчика на ремонт Красного моста. Но тогда аукцион на 1,38 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия желающих зайти на объект.

Проект реконструкции моста за 49 млн рублей разработала питерская компания. Согласно ему,  на время ремонта движение по мосту перекроют на 1,5 года.

ИА «Орелград»

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