В Орловской области на фоне пандемии стало больше дольщиков

Все больше жителей региона заключают договоры долевого участия.

Любопытную тенденцию подметили специалисты управления Росреестра по Орловской области. Согласно их подсчетам в регионе растет количество дольщиков. Так, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и режим самоизоляции, в первом полугодии текущего года орловцы зарегистрировали 1360 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда жители региона за полгода зарегистрировали 1189 ДДУ.

Специалисты не исключают, что количество таких договоров может возрасти. Дело в том, что 13 июля 2020 года вступили в силу изменения в закон об участии в долевом строительстве, упрощающие механизм. Как пояснили в управлении Росреестра, отныне застройщик имеет право после передачи квартиры дольщику подавать документы на регистрацию от его имени и без доверенности.

«Предполагается, что это избавит будущего собственника от необходимости самостоятельно обращаться в Росреестр, — уточнили в ведомстве. — После того, как государственная регистрация права собственности участника долевого строительства на такой объект будет произведена, застройщик обязан передать собственнику выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая удостоверяет проведенную государственную регистрацию».

Далее уже сам собственник может представить в Росреестр подлинный экземпляр ДДУ или договора об уступке прав требований по нему для внесения в него специальной регистрационной надписи.

— Нововведения позволят значительно снизить временные затраты граждан — участников долевого строительства, а также существенно сократить основания для приостановлений и отказов при государственном кадастровом учете и регистрации прав для застройщиков,- говорит руководитель регионального Росреестра Надежда Кацура.

Кроме того, новые правила разрешают ввод объектов в эксплуатацию при разнице до 5 процентов в фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на строительство. Однако это правило будет действовать только при условии соответствия количества этажей, помещений и машино-мест в здании первоначально запланированным показателям.

ИА «Орелград»