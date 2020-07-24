В ДТП под Орлом пострадали двое детей

Они не были пристегнуты и получили травмы.

Вчера, 23 июля в районе 184 километра трассы Калуга-Перемышль-Белев-Орел произошло ДТП, в котором пострадали дети.

4-летняя девочка и 6-летний мальчик были пассажирами ВАЗа, за рулем которого сидел 37-летний мужчина. Он ехал от Орла в сторону Калуги. Около 15.00 машина с детьми врезалась в ехавшую впереди «Ладу Ларгус», оклеенную в такси. За рулем «Ларгуса» сидел 34-летний водитель. Судя по фото с места происшествия, обе машины улетели в кюветы по разные стороны дороги.

В результате ДТП маленькие пассажиры ВАЗа получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в НКМЦ им. Круглой в Орле.

Дети ехали на заднем пассажирском сидении без использования специальных удерживающих устройств, уточнили в пресс-службе УГИБДД.

ИА «Орелград»