В Орле цыган заподозрили в краже забора на Автовокзальной улице

В Сети появились фото, на которых цыгане грузят в авто городские дорожные ограждения.

В орловском паблике «ВКонтакте» появились фотографии, на которых люди, похожие на цыган, грузят в багажник старенькой «шестерки» элементы дорожного ограждения.

— Цыгане воруют ограждения на Автовокзальной. Вызывал полицию, никто не приехал, — подписал снимки автор, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях люди предполагают, что эти дорожные ограждения, возможно, цыгане просто «подобрали», т.к. на фото не видно, чтобы они ломали или спиливали дорожное ограждение. Другие пользователи удивляются, что современные цыгане передвигаются не на лошадях, а на машинах. В целом самой ситуации мало кто удивился.

В комментариях отписались и представители администрации Орла: «Добрый день. Информация направлена в УКХ г. Орла для выяснения обстоятельств. Спасибо за информацию».

ИА «Орелград»