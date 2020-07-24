В Орле цыган заподозрили в краже забора на Автовокзальной улице

24.7.2020 | 9:29 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

В Сети появились фото, на которых цыгане грузят в авто городские дорожные ограждения.

В орловском паблике «ВКонтакте» появились фотографии, на которых люди, похожие на цыган, грузят в багажник старенькой «шестерки» элементы дорожного ограждения.

— Цыгане воруют ограждения на Автовокзальной. Вызывал полицию, никто не приехал, — подписал снимки автор, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях люди предполагают, что эти дорожные ограждения, возможно, цыгане просто «подобрали», т.к. на фото не видно, чтобы они ломали или спиливали дорожное ограждение. Другие пользователи удивляются, что современные цыгане передвигаются не на лошадях, а на машинах. В целом самой ситуации мало кто удивился.

В комментариях отписались и представители администрации Орла: «Добрый день. Информация направлена в УКХ г. Орла для выяснения обстоятельств. Спасибо за информацию».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования