УФАС проверило условия отбора подрядчиков для капремонта в Орле

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу одной из компаний.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области рассмотрела жалобу, которую подала компания «Теинстройпроект», зарегистрированная в Москве. Она пожаловалась на действия департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

По мнению заявителя, указанный департамент нарушил требования законодательства при организации предварительного отбора подрядчиков для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В частности, компания подвергла сомнению правомерность включения в конкурсную документацию нескольких условий.

Одно из них заключалось в том, что у потенциального участника торгов в штате должно состоять не менее трех квалифицированных специалистов в строительном деле. Также заявитель пожаловался на отклонение департаментом заявок участников предварительного отбора, в выписке СРО которых отсутствует уровень ответственности индивидуального предпринимателя или юрлица, осуществляющего функции строительного контроля.

Однако комиссия признала жалобу необоснованной, а действия областных чиновников – правомерными и законными. По мнению УФАС, требование о минимальном количестве специалистов (например, главного инженера или архитектора) не противоречит нормам федерального законодательства. Из него следует, что организатор сам устанавливает этот минимум в зависимости от предмета предварительного отбора. Единственное условие – число специалистов в штате, установленное организатором, должно быть не меньше того минимума, который установлен Градостроительным кодексом РФ. А в этом кодексе минимум установлен в количестве 2 специалистов.

Отвергла антимонопольная служба и вторую претензию. Комиссия, сославшись на нормы закона, уточнила, что строительным контролем может заниматься «только лицо, являющееся членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта».

ИА «Орелград»